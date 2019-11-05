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НОВОСТИ

В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

10:32 05.11.2019 Источник: Известия

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре, пояснил депутат. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Эта мера выгодна и гражданам, и государству, она позволит мотивировать людей заняться спортом и вести более здоровый образ жизни, отмечают эксперты. Однако есть риск, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на свои услуги.

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