Президент Латвии подписал закон об автоматической выдаче гражданства детям неграждан
11:00 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство этой балтийской республики автоматически. Об этом сообщил во вторник официальный правительственный вестник "Латвияс вестнесис".
17 октября Сейм (парламент) Латвии поддержал в третьем чтении законопроект, позволяющий всем новорожденным получать гражданство республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей.
Прошлый президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. Позднее глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.
В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных иэкономических прав.
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