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НОВОСТИ

В Белграде открыли памятник Евгению Примакову

11:05 05.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В столице Сербии открыли памятник Евгению Примакову. Бюст установили в российском центре науки и культуры «Русский дом». В церемонии приняли участие президент Сербии Александер Вучич, официальные представители двух стран, а также вдова политика Ирина Примакова

Сербский президент заявил, что знаменитый разворот самолета с Примаковым над Атлантикой означал и разворот внешней политики России в сторону многополярности, передает ТАСС. Речь идет о том случае, когда Евгений Примаков, будучи премьером, в 1999 году отменил визит в США из-за начавшихся бомбардировок Югославими силами НАТО. 

Памятник Примакову недавно открыли и в Москве.  Эхо Москвы

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