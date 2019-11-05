Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего главы Киселевска

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых", - сказал представитель СК.



В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанными оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. "Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения", - сказала Волк.

