Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего главы Киселевска
11:20 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"В кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых", - сказал представитель СК.
В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанными оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. "Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения", - сказала Волк.
НОВОСТИ
- 11:05 05.11.2019
- В Белграде открыли памятник Евгению Примакову
- 11:00 05.11.2019
- Президент Латвии подписал закон об автоматической выдаче гражданства детям неграждан
- 10:32 05.11.2019
- В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
- 10:20 05.11.2019
- Военные США отстают в области радиоэлектронной борьбы - СМИ
- 10:05 05.11.2019
- Минфин ожидает роста доходов бюджета после повышения НДС
- 10:00 05.11.2019
- Гонкуровскую премию за 2019 год получил французский писатель Жан-Поль Дюбуа
- 09:32 05.11.2019
- В Казани спасатели сняли c 50-метровой высоты парализованного крановщика
- 09:20 05.11.2019
- Более половины американцев поддерживают импичмент президента Трампа - опрос
- 09:05 05.11.2019
- Турецкие власти заявили о задержании сестры аль-Багдади
- 09:00 05.11.2019
- В РФ может вернуться понятие "военной тайны"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать