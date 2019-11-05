США все еще зависят от российских двигателей РД-180 - СМИ
11:32 05.11.2019 Источник: Газета.Ru
США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest. Издание отмечает, что Вашингтон продолжает вводить санкции против России, прекрасно зная об этой зависимости.
Уточняется, что ВВС США для космических запусков используют ракеты, оснащенные российскими двигателями.
К 2020 году Пентагон намерен полностью заменить РД-180 американскими аналогами, чтобы избавиться от «неприятной зависимости» от Москвы. Газета.Ru
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