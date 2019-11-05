США все еще зависят от российских двигателей РД-180 - СМИ

11:32 Источник: Газета.Ru

США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest. Издание отмечает, что Вашингтон продолжает вводить санкции против России, прекрасно зная об этой зависимости.

Уточняется, что ВВС США для космических запусков используют ракеты, оснащенные российскими двигателями.



К 2020 году Пентагон намерен полностью заменить РД-180 американскими аналогами, чтобы избавиться от «неприятной зависимости» от Москвы. Газета.Ru

