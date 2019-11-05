Тюмень, Белгород и Барнаул лидируют в общероссийском рейтинге качества дорог - ОНФ
12:00 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция". Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения.
"Лучшие дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте расположился Белгород, на третьем - Барнаул. Если Тюмень и Белгород традиционно находятся в верхних строчках рейтинга, то в Барнауле за последние два года качество дорог значительно улучшилось", - говорится в сообщении.
В ОНФ уточнили, что дороги были проверены в ходе рейда "Дорожная инспекция ОНФ", который начался 8 апреля в Севастополе и завершился 13 сентября в Екатеринбурге. "За это время общественные контролеры проехали 60 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значений, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ", - уточняется в пресс-релизе.
Как пояснили в Народном фронте, последнее место в рейтинге ОНФ заняла Калуга, "практически каждой улице здесь требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт".
Активисты ОНФ в ходе проверки также обращали внимание на наличие разметки, обустройство пешеходных переходов и перекрестков, освещение. "По этому критерию лидирует Белгород. По мнению экспертов ОНФ, другим регионам следует перенять положительный опыт города в нанесении разметки, оборудовании пешеходных переходов и освещения, организации кругового движения и доступной среды", - отмечается в документе.
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