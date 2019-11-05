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НОВОСТИ

Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос

12:05 05.11.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования ко Дню военного разведчика.

Большинство россиян высоко оценивают профессию разведчика с точки зрения уважения к ее представителям, а также доходности и уровня влияния. Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками.

Самый известный для россиян фильм про разведчиков, по мнению 43% опрошенных - «Семнадцать мгновений весны», самый известный разведчик - Рихард Зорге (15%).

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