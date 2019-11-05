Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос
12:05 05.11.2019
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования ко Дню военного разведчика.
Большинство россиян высоко оценивают профессию разведчика с точки зрения уважения к ее представителям, а также доходности и уровня влияния. Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками.
Самый известный для россиян фильм про разведчиков, по мнению 43% опрошенных - «Семнадцать мгновений весны», самый известный разведчик - Рихард Зорге (15%).
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