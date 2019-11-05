Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
12:20 05.11.2019
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), рост экономики Гайаны составит 86% в 2020 году. Об этом информирует Bloomberg. Отмечается, что этот показатель превышает в 14 раз прогнозируемый экономический рост Китая.
Как уточняется, такой прогноз сделан в связи с обнаружением в 2015 году нефтяных месторождений.
По прогнозам МВФ, ВВП Гайаны, который в настоящее время составляет $4 млрд, может увеличиться в 2024 году до $15 млрд. RT
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