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НОВОСТИ

Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом

12:20 05.11.2019

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), рост экономики Гайаны составит 86% в 2020 году. Об этом информирует Bloomberg. Отмечается, что этот показатель превышает в 14 раз прогнозируемый экономический рост Китая.

Как уточняется, такой прогноз сделан в связи с обнаружением в 2015 году нефтяных месторождений.

По прогнозам МВФ, ВВП Гайаны, который в настоящее время составляет $4 млрд, может увеличиться в 2024 году до $15 млрд.  RT

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