В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта - источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Московского региона.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина был задержан в конце минувшей недели на юго-западе столицы.

