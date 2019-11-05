0
0
120
НОВОСТИ

Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе у сотрудников Microsoft в Японии привел к повышению производительности

13:05 05.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.

Как говорится в заявлении компании, Microsoft Japan каждую пятницу закрывала свои офисы в рамках акции под названием "Work-Life Choice Challenge Summer 2019". Постоянным сотрудникам компании эти выходные оплачивали.

Меры коснулись 90% из 2280 сотрудников компании. Им запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч.

В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.

"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуйя ХираноРусская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 05.11.2019
Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос
0
49
14:06 05.11.2019
На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек
0
58
14:00 05.11.2019
Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков
0
59
13:32 05.11.2019
Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы
0
108
13:20 05.11.2019
Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
0
125
13:00 05.11.2019
В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта - источник
0
149
12:32 05.11.2019
Более трети госпредприятий на Украине планируется ликвидировать
0
188
12:20 05.11.2019
Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
0
187
12:05 05.11.2019
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос
0
195
12:00 05.11.2019
Тюмень, Белгород и Барнаул лидируют в общероссийском рейтинге качества дорог - ОНФ
0
189

Возврат к списку