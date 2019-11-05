Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе у сотрудников Microsoft в Японии привел к повышению производительности
13:05 05.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.
Как говорится в заявлении компании, Microsoft Japan каждую пятницу закрывала свои офисы в рамках акции под названием "Work-Life Choice Challenge Summer 2019". Постоянным сотрудникам компании эти выходные оплачивали.
Меры коснулись 90% из 2280 сотрудников компании. Им запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч.
В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.
"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуйя Хирано. Русская служба Би-би-си
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