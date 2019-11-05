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Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

13:20 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании во вторник приняла решение избрать на три года своим председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Заседание ПА ОДКБ проходит в здании Министерства обороны Армении.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. За решение выдвинуть Володина члены Совета проголосовали единогласно.

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