Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании во вторник приняла решение избрать на три года своим председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Заседание ПА ОДКБ проходит в здании Министерства обороны Армении.



С предложением избрать Володина председателем ассамблеи в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. За решение выдвинуть Володина члены Совета проголосовали единогласно.

