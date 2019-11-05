Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы

13:32 Источник: Эхо Москвы

Свидетеля Иеговы Сергея Климова из Томска приговорили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что он руководил организацией, которая два года назад была признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

Суд в Томске посчитал доказанным, что Сергей Климов возглавлял местное отделение религиозной организации, проводил богослужения, призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является свидетелем Иеговы. Он, как утверждается, участвовал в «Вербовке» новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицинского вмешательства. О постановлении суда пишет агентство ТВ-2. Климову запретила заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать массовые религиозные мероприятия. Его приговорили к 6 годам в колонии общего режима, прокурор просил на год больше. Защита же настаивала на том, что в действиях Климова нет состава преступления, а тайный свидетель, дававший против него показания, неоднократно путался на допросах. Сам Климов подчеркивает, что он не возглавлял запрещенную организацию, а действовал как частное лицо — исповедовать религию Свидетелей Иеговы не запрещено. Это право гарантировано гражданам Конституцией. Правозащитный центр «Мемориал» признал Климова политзаключенным.



По данным Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы», в России в уголовном порядке преследуются почти 300 последователей вероучения. Многие из них заявляли о пытках со стороны силовиков. Эхо Москвы

