Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не обсуждает и не планирует новое повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет", - сказал он.

