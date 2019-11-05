Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей. 26% не нравятся свои портреты, они предпочитают фотографировать природу.

Таковы данные опроса портала Aviasales, проведённого среди 53 тысяч пользователей сервиса. Ещё 23% респондентов фотографируют архитектуру. 18% делают в поездках фотографии друзей и родственников, а затем выкладывают их в соцсети. Также среди опрошенных выделили любителей снимать футбольные стадионы, метро, и тех, кто фотографирует граффити, передаёт «Интерфакс».

