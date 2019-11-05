0
0
0
НОВОСТИ

Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос

14:12 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей. 26% не нравятся свои портреты, они предпочитают фотографировать природу.

Таковы данные опроса портала Aviasales, проведённого среди 53 тысяч пользователей сервиса. Ещё 23% респондентов фотографируют архитектуру. 18% делают в поездках фотографии друзей и родственников, а затем выкладывают их в соцсети. Также среди опрошенных выделили любителей снимать футбольные стадионы, метро, и тех, кто фотографирует граффити, передаёт «Интерфакс».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:06 05.11.2019
На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек
0
58
14:00 05.11.2019
Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков
0
59
13:32 05.11.2019
Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы
0
108
13:20 05.11.2019
Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
0
125
13:05 05.11.2019
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе у сотрудников Microsoft в Японии привел к повышению производительности
0
146
13:00 05.11.2019
В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта - источник
0
149
12:32 05.11.2019
Более трети госпредприятий на Украине планируется ликвидировать
0
188
12:20 05.11.2019
Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
0
187
12:05 05.11.2019
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос
0
195
12:00 05.11.2019
Тюмень, Белгород и Барнаул лидируют в общероссийском рейтинге качества дорог - ОНФ
0
189

Возврат к списку