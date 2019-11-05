На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек
14:06 05.11.2019
Проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.», внесенный мэром Сергеем Собяниным, был на минувшей неделе принят депутатами Мосгордумы в первом чтении после многочасового обсуждения. Парламентарии обещают внести в него свои коррективы. Проект бюджета запланирован исходя из роста городской экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.
НОВОСТИ
- 14:12 05.11.2019
- Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос
- 14:00 05.11.2019
- Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков
- 13:32 05.11.2019
- Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы
- 13:20 05.11.2019
- Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
- 13:05 05.11.2019
- Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе у сотрудников Microsoft в Японии привел к повышению производительности
- 13:00 05.11.2019
- В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта - источник
- 12:32 05.11.2019
- Более трети госпредприятий на Украине планируется ликвидировать
- 12:20 05.11.2019
- Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
- 12:05 05.11.2019
- Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос
- 12:00 05.11.2019
- Тюмень, Белгород и Барнаул лидируют в общероссийском рейтинге качества дорог - ОНФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать