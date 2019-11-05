На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек

14:06

Горожане проявляют большой интерес к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На сегодняшние публичные слушания в Общественной палате по этому проекту зарегистрировались более 1100 человек. По словам главы Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, в обсуждении бюджета могут участвовать все желающие москвичи, общественники, представители органов госвласти, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований.

Проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.», внесенный мэром Сергеем Собяниным, был на минувшей неделе принят депутатами Мосгордумы в первом чтении после многочасового обсуждения. Парламентарии обещают внести в него свои коррективы. Проект бюджета запланирован исходя из роста городской экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.