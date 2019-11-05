0
0
15
НОВОСТИ

На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек

14:06 05.11.2019

Горожане проявляют большой интерес к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На сегодняшние публичные слушания в Общественной палате по этому проекту зарегистрировались более 1100 человек. По словам главы Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, в  обсуждении бюджета могут участвовать все желающие москвичи, общественники, представители органов госвласти, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований.
Проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.», внесенный мэром Сергеем Собяниным, был на минувшей неделе принят депутатами Мосгордумы в первом чтении после многочасового обсуждения. Парламентарии обещают внести в него свои коррективы. Проект бюджета запланирован исходя из роста городской экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 05.11.2019
Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос
0
49
14:00 05.11.2019
Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков
0
59
13:32 05.11.2019
Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы
0
108
13:20 05.11.2019
Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
0
125
13:05 05.11.2019
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе у сотрудников Microsoft в Японии привел к повышению производительности
0
146
13:00 05.11.2019
В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта - источник
0
149
12:32 05.11.2019
Более трети госпредприятий на Украине планируется ликвидировать
0
188
12:20 05.11.2019
Названа страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом
0
187
12:05 05.11.2019
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки были разведчиками - опрос
0
195
12:00 05.11.2019
Тюмень, Белгород и Барнаул лидируют в общероссийском рейтинге качества дорог - ОНФ
0
189

Возврат к списку