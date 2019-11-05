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Решение суда в отношении главы ячейки "свидетелей Иеговы" основано на законе - Песков

14:32 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приговор в отношении руководителя томской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы" Сергея Климова, получившего шесть лет лишения свободы, базируется на действующем законодательстве. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо новых элементов в законодательстве насчет этих сект не было и в настоящий момент нет. И, поэтому, именно опираясь на этот закон, было принято такое судебное решение", - сказал пресс-секретарь президента. При этом он подчеркнул, что Кремль не может и не будет комментировать само судебное решение.

Он отметил, что пока тема, связанная с возможностью изменения законодательства, касающегося "свидетелей Иеговы", "не получила никакого развития", так как "существуют разные точки зрения на этот счет". "Ничего нельзя исключить, безусловно", - ответил Песков на вопрос, возможны ли изменения в законодательстве в этой части в будущем.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

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