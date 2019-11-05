Лев Пономарев создаст новую организацию
15:00 05.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Лев Пономарев создаст новую организацию на базе ликвидированного движения «За права человека». Как говорится на сайте движения, это будет ассоциация без регистрации юридического лица. Оно условно сохранит свое название. Напомним, в начале месяца Верховный суд ликвидировал движение «За права человека», усмотрев в его деятельности многочисленные нарушения. Эхо Москвы
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