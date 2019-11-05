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НОВОСТИ

Иностранный турпоток в РФ вырос на 10% за девять месяцев

15:12 05.11.2019 Источник: Интерфакс

Почти 4,3 млн иностранных туристов посетили Россию с января по сентябрь 2019 года, это на 10,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Больше всего приехало путешественников из КНР: турпоток из Китая за три квартала вырос на 22% и составил 1,29 млн человек. В лидерах также оказались Германия (464,6 тыс. прибытий, прирост составил 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Южная Корея (341,4 тыс. прибытий, плюс 23,7%).

В топ-10 попали США (222,8 тыс.), Израиль (160,4 тыс.), Италия (135 тыс.), Франция (129,5 тыс.), Великобритания (119,9 тыс.), Испания (102,9 тыс.) и Япония (67,4 тыс.).

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