0
0
75
НОВОСТИ

Президент Германии поблагодарил Горбачева по случаю 30-летия падения Берлинской стены

15:32 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил экс-президента СССР Михаила Горбачева за политику, которая 30 лет назад привела к падению Берлинской стены и объединению ГДР и ФРГ. Текст послания распространила во вторник пресс-служба главы государства.

"В эти дни Германия вспоминает о падении Берлинской стены 30 лет назад. Мы не забыли и мы не забудем о том, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без ваших смелых и человечных решений, которые вы в то время принимали лично", - говорится в послании. По словам Штайнмайера, он сожалеет, что отношения между Россией и Западом сейчас не в лучшем состоянии. "Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим в последние годы отчуждением и не терять из вида цель идти к общему будущему в духе мира и сотрудничества", - пишет он.

30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе. Основные мероприятия пройдут 9 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 05.11.2019
Газопровод "Сила Сибири" будет запущен в эксплуатацию 2 декабря - источник
0
20
15:26 05.11.2019
Московский кредитный банк открыл в Смоленске региональный сервисный центр
0
72
15:12 05.11.2019
Иностранный турпоток в РФ вырос на 10% за девять месяцев
0
100
15:00 05.11.2019
Лев Пономарев создаст новую организацию
0
118
14:32 05.11.2019
Решение суда в отношении главы ячейки "свидетелей Иеговы" основано на законе - Песков
0
156
14:12 05.11.2019
Треть российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей - опрос
0
164
14:06 05.11.2019
На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано более 1100 человек
0
183
14:00 05.11.2019
Новое повышение ставки НДС не планируется - Песков
0
186
13:32 05.11.2019
Свидетеля Иеговы из Томска приговорили к шести годам лишения свободы
0
218
13:20 05.11.2019
Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
0
206

Возврат к списку