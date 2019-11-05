Президент Германии поблагодарил Горбачева по случаю 30-летия падения Берлинской стены

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил экс-президента СССР Михаила Горбачева за политику, которая 30 лет назад привела к падению Берлинской стены и объединению ГДР и ФРГ. Текст послания распространила во вторник пресс-служба главы государства.

"В эти дни Германия вспоминает о падении Берлинской стены 30 лет назад. Мы не забыли и мы не забудем о том, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без ваших смелых и человечных решений, которые вы в то время принимали лично", - говорится в послании. По словам Штайнмайера, он сожалеет, что отношения между Россией и Западом сейчас не в лучшем состоянии. "Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим в последние годы отчуждением и не терять из вида цель идти к общему будущему в духе мира и сотрудничества", - пишет он.



30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе. Основные мероприятия пройдут 9 ноября.

