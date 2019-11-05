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Московский кредитный банк открыл в Смоленске региональный сервисный центр

15:26 05.11.2019

В Смоленске начал работать региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ). В нем будут вести сопровождение и учет расчетно-кассовых операций юридических и физических лиц, операций с банковскими картами, кредитных и депозитных операций, расчетных счетов и транзакционных комиссий, а также валютный контроль, подготовку справок и ответов на запросы.

«Релокация операционной функции позволит нам снизить стоимость операционного сопровождения при увеличении объемов бизнеса, расширить наше региональное присутствие, – отмечает зампредседателя правления МКБ Сергей Путятинский. – Смоленск расположен в менее чем 400 км от Москвы, является административным центром области, которая непосредственно граничит  со столичным регионом. Немаловажным фактором при выборе города для нас стало функционирование в Смоленске более 15 государственных вузов, среди них Смоленский государственный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и другие».

Отдел открытия и сопровождения счетов управления сопровождения пассивных операций - первое подразделение, начавшее работу в центре. Его деятельность позволит в ускоренном режиме по скан-копиям открывать счета и вносить изменения, а также заводить профили клиентов в автоматизированной банковской системе (АБС).

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