Газопровод "Сила Сибири" будет запущен в эксплуатацию 2 декабря - источник
16:00 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 г.
Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.
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