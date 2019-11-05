Газопровод "Сила Сибири" будет запущен в эксплуатацию 2 декабря - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 г.



Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

