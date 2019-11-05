В Госдуме считают, что Киев сделал заявление о прекращение транзита под давлением извне

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме рассказали о способности Украины перезимовать без российского газа. Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в хранилища страны закачано рекордное количество топлива. По его словам, Украина готова к отопительному сезону и не нуждается в поставках газа.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в интервью «Говорит Москва» оценил реальные шансы соседнего государства.



«Изначально их подземное хранилище, ещё в рамках Советского Союза, обеспечивало поставки газа в Западную Европу. Общий объём хранилищ около 30 миллиардов [кубометров — прим. ГМ]. Сегодня они заполнены на 21,7, хотя в предыдущие годы они оптимизировали запас, чтобы пройти зимний пик, и запас больше 16 миллиардов не превышал. С трудом находили на это деньги, сейчас и деньги нашли, заполнили. Страхуются на зиму, на случай отсутствия договорённости по транзиту и по поставкам газа по мере окончания контракта».



Завальный выразил мнение, что Киев сделал заявление о прекращение транзита под давлением извне.



«Зачем рубить сук, на котором сидят? Просто удивительно. Кто-то на них влияет. Влияют, очевидно, американские наши партнёры так сильно, что они вынуждены поступаться своим национальным интересом в угоду третьей стороне».



Договор на поставку газа через Украину истекает в декабре этого года. Предполагалось, что дальнейший транзит топлива из России в Европу будет производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток – 2», который идёт в обход соседней страны.

