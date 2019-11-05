РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии - Песков
16:32 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договоренности России и Украины по газу невозможны, пока не прекратятся судебные претензии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких- то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", - отметил он, напомнив, что об этом говорил российский лидер Владимир Путин.
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