Андрей Келин назначен российским послом в Великобритании
17:00 05.11.2019 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
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