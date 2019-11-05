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НОВОСТИ

Андрей Келин назначен российским послом в Великобритании

17:00 05.11.2019 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

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