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Дума одобрила в первом чтении законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты

17:12 05.11.2019 Источник: РБК

Государственная дума 5 ноября в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые гаджеты. Информация об этом содержится в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке говорится, что отечественный софт будет более удобным для российских пользователей. Речь идет о его установке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Предполагается, что перечень устройств, на которые нужно будет устанавливать российские программы в обязательном порядке, определит правительство.  РБК

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