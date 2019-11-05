Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка
17:32 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.
"Одновременно с актуализацией законодательства [в языковой сфере] также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные - школы и средства массовой информации", - сказал во вторник глава государства на заседании Совета по русскому языку.
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