Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

"Одновременно с актуализацией законодательства [в языковой сфере] также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные - школы и средства массовой информации", - сказал во вторник глава государства на заседании Совета по русскому языку.

