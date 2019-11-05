Вишеградская четверка выступила против проекта бюджета ЕС

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры стран Вишеградской группы - регионального объединение в ЕС Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - выступили против проекта бюджета Евросоюза на 2021-2027 года. Как заявил во вторник журналистам глава чешского кабмина Андрей Бабиш после встречи с коллегами по Вишеградскому пулу, проект бюджета нарушает принципы справедливости.

"Государства - члены Вишеградской группы считают несправедливым предлагаемый проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, - подчеркнул Бабиш.- Он не является справедливым, так как предусматривает значительное свертывание финансовой поддержки менее развитым странам ЕС".



Если бюджет будет принят, то, как подчеркнул премьер Чехии, "богатые страны станут еще богаче, а бедные - беднее". Дотации на поддержку экономически слабых государств ЕС, согласно документу, в предстоящее годы предполагается сократить на 10%. Кроме того, на 15% произойдет снижение объемов финансирования в сфере сельского хозяйства. Основные получатели дотаций находятся в восточной части Евросоюза.



Критически о проекте бюджета ЕС отозвался премьер- министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, документ подготовлен без учета реального экономического состояния отдельных стран ЕС, у его авторов преобладали политические эмоции. "Между старыми и новыми членами Евросоюза сохраняется большой [экономический] разрыв. Необходимо продолжение политики финансовой поддержки слабых [стран]", - отметил Пеллегрини.

