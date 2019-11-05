Госдума возвращает в России систему вытрезвителей

18:40 Источник: Эхо Москвы

Госдума сегодня в первом чтении одобрила сразу два законопроекта, возвращающих систему вытрезвителей в Россию. Первый позволяет создавать такие учреждения и брать плату за пребывание в них. Второй наделяет полицию правом доставлять в вытрезвители нетрезвых людей. Предполагается, что основанием будет становиться предположение полицейского о том, что человек пьян. Силовики должны будут писать соответствующие заявления. По мнению авторов законопроекта, депутатов и сенаторов, возвращение вытрезвителей позволит, в том числе, сократить нагрузку на больницы, куда сейчас доставляют пьяных людей, которым иногда не нужна медицинская помощь.

Система вытрезвителей была упразднена в России 8 лет назад. Уже созданы и действуют подобного рода центры в отсутствии правовых оснований, — отметил замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, представляя законопроект. Законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами", добавил Хинштейн.

Вернуть систему вытрезвителей необходимо. Также необходимо изменить культуру употребления алкогольных напитков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский считает, что люди злоупотребляют алкоголем от неустроенности своей жизни.

Этот документ имеет целый ряд недостатков, — сказал перед голосованием руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Вытрезвители в России прекратили существование 8 лет назад в рамках реформы МВД. Эхо Москвы