0
0
0
НОВОСТИ

Госдума возвращает в России систему вытрезвителей

18:40 05.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Госдума сегодня в первом чтении одобрила сразу два законопроекта, возвращающих систему вытрезвителей в Россию. Первый позволяет создавать такие учреждения и брать плату за пребывание в них. Второй наделяет полицию правом доставлять в вытрезвители нетрезвых людей. Предполагается, что основанием будет становиться предположение полицейского о том, что человек пьян. Силовики должны будут писать соответствующие заявления. По мнению авторов законопроекта, депутатов и сенаторов, возвращение вытрезвителей позволит, в том числе, сократить нагрузку на больницы, куда сейчас доставляют пьяных людей, которым иногда не нужна медицинская помощь. 

Система вытрезвителей была упразднена в России 8 лет назад. Уже созданы и действуют подобного рода центры в отсутствии правовых оснований, — отметил замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, представляя законопроект. Законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами", добавил Хинштейн. 

Вернуть систему вытрезвителей необходимо. Также необходимо изменить культуру употребления алкогольных напитков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский считает, что люди злоупотребляют алкоголем от неустроенности своей жизни. 

Этот документ имеет целый ряд недостатков, — сказал перед голосованием руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Вытрезвители в России прекратили существование 8 лет назад в рамках реформы МВД.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 05.11.2019
Вишеградская четверка выступила против проекта бюджета ЕС
0
126
17:32 05.11.2019
Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка
0
153
17:12 05.11.2019
Дума одобрила в первом чтении законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты
0
174
17:00 05.11.2019
Андрей Келин назначен российским послом в Великобритании
0
175
16:32 05.11.2019
РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии - Песков
0
216
16:12 05.11.2019
В Госдуме считают, что Киев сделал заявление о прекращение транзита под давлением извне
0
277
16:00 05.11.2019
Газопровод "Сила Сибири" будет запущен в эксплуатацию 2 декабря - источник
0
265
15:32 05.11.2019
Президент Германии поблагодарил Горбачева по случаю 30-летия падения Берлинской стены
0
268
15:26 05.11.2019
Московский кредитный банк открыл в Смоленске региональный сервисный центр
0
250
15:12 05.11.2019
Иностранный турпоток в РФ вырос на 10% за девять месяцев
0
261

Возврат к списку