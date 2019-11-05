РФ заняла 51-е место из 65-ти в рейтинге свободы интернета по версии Freedom House
19:20 05.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия заняла 51-е место из 65-ти в рейтинге свободы интернета по версии американской организации Freedom House. Исследование проводилось, начиная с лета прошлого года среди стран, на которые приходится почти 90% пользователей интернета.
Следом за Россией в списке идут Венесуэла, Иран, Сирия. Худший показатель у Китая. Лучший результат у Исландии. В первой тройке также Эстония и Канада, — отмечает сайт «МБХ Медиа». Эхо Москвы
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