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Росгвардия попросила разрешения сбивать дроны

20:00 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгвардия из-за экономии бюджета попросила разрешения сбивать дроны. Дорогостоящие технологии для борьбы с беспилотниками могут стать обременением для сметы ведомства, заявил на круглом столе в Госдуме замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

«Ни для кого не секрет, что сейчас значительна стоимость технических средств противодействия дронам, она колеблется от 150 до 200 млн рублей в зависимости от эффективности применения», — сказал Борукаев.

Кроме того, он отметил, что техническое совершенствование беспилотных аппаратов будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними, поэтому он предложил разрешить применение оружия и боевой техники.  Говорит Москва

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