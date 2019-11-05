Росгвардия попросила разрешения сбивать дроны

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгвардия из-за экономии бюджета попросила разрешения сбивать дроны. Дорогостоящие технологии для борьбы с беспилотниками могут стать обременением для сметы ведомства, заявил на круглом столе в Госдуме замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

«Ни для кого не секрет, что сейчас значительна стоимость технических средств противодействия дронам, она колеблется от 150 до 200 млн рублей в зависимости от эффективности применения», — сказал Борукаев.



Кроме того, он отметил, что техническое совершенствование беспилотных аппаратов будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними, поэтому он предложил разрешить применение оружия и боевой техники. Говорит Москва

