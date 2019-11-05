Росгвардия попросила разрешения сбивать дроны
20:00 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Росгвардия из-за экономии бюджета попросила разрешения сбивать дроны. Дорогостоящие технологии для борьбы с беспилотниками могут стать обременением для сметы ведомства, заявил на круглом столе в Госдуме замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.
«Ни для кого не секрет, что сейчас значительна стоимость технических средств противодействия дронам, она колеблется от 150 до 200 млн рублей в зависимости от эффективности применения», — сказал Борукаев.
Кроме того, он отметил, что техническое совершенствование беспилотных аппаратов будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними, поэтому он предложил разрешить применение оружия и боевой техники. Говорит Москва
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