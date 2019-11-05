В "Википедии" встревожились после слов Путина

20:40 Источник: Газета.Ru

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский заявил «Газете.Ru», что слова президента России Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию были восприняты с тревогой.

«Не очень понятно, что значит – заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.



По его словам, объем знаний в «Википедии» в несколько раз превышает размеры Большой российской энциклопедии.



«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел «Википедии» пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год», — пояснил Козловский.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. «Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал глава государства.

