В "Википедии" встревожились после слов Путина
20:40 05.11.2019 Источник: Газета.Ru
Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский заявил «Газете.Ru», что слова президента России Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию были восприняты с тревогой.
«Не очень понятно, что значит – заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.
По его словам, объем знаний в «Википедии» в несколько раз превышает размеры Большой российской энциклопедии.
«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел «Википедии» пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год», — пояснил Козловский.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. «Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал глава государства.
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