Елизавета II больше не будет носить одежду с натуральным мехом
21:20 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Елизавета II отказалась от одежды с натуральным мехом. При появлении на публике в холодную погоду монаршая особа с этого года будет использовать шубы и накидки из искусственных материалов.
Об этом рассказала в книге мемуаров личный советник королевы и её главный модельер Анджела Келли. Она пишет, что некоторые наряды королевы уже перешиты и натуральный мех заменён искусственным. Другие члены королевской семьи периодически носят меховые изделия.
В Великобритании разведение животных «на мех» запрещено уже почти 20 лет, однако экспорт сырья из других стран — пока нет. Говорит Москва
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