0
0
80
НОВОСТИ

Елизавета II больше не будет носить одежду с натуральным мехом

21:20 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Елизавета II отказалась от одежды с натуральным мехом. При появлении на публике в холодную погоду монаршая особа с этого года будет использовать шубы и накидки из искусственных материалов.

Об этом рассказала в книге мемуаров личный советник королевы и её главный модельер Анджела Келли. Она пишет, что некоторые наряды королевы уже перешиты и натуральный мех заменён искусственным. Другие члены королевской семьи периодически носят меховые изделия.

В Великобритании разведение животных «на мех» запрещено уже почти 20 лет, однако экспорт сырья из других стран — пока нет.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 05.11.2019
Лишь 60% выпускников работает по специальности по окончании вуза - глава Минобрнауки РФ
0
25
20:40 05.11.2019
В "Википедии" встревожились после слов Путина
0
151
20:00 05.11.2019
Росгвардия попросила разрешения сбивать дроны
0
170
19:20 05.11.2019
РФ заняла 51-е место из 65-ти в рейтинге свободы интернета по версии Freedom House
0
200
19:05 05.11.2019
В Москве завершились публичные слушания по проекту бюджета
0
211
18:40 05.11.2019
Госдума возвращает в России систему вытрезвителей
0
258
18:00 05.11.2019
Вишеградская четверка выступила против проекта бюджета ЕС
0
287
17:32 05.11.2019
Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка
0
289
17:12 05.11.2019
Дума одобрила в первом чтении законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты
0
306
17:00 05.11.2019
Андрей Келин назначен российским послом в Великобритании
0
296

Возврат к списку