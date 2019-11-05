Елизавета II больше не будет носить одежду с натуральным мехом

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Елизавета II отказалась от одежды с натуральным мехом. При появлении на публике в холодную погоду монаршая особа с этого года будет использовать шубы и накидки из искусственных материалов.

Об этом рассказала в книге мемуаров личный советник королевы и её главный модельер Анджела Келли. Она пишет, что некоторые наряды королевы уже перешиты и натуральный мех заменён искусственным. Другие члены королевской семьи периодически носят меховые изделия.



В Великобритании разведение животных «на мех» запрещено уже почти 20 лет, однако экспорт сырья из других стран — пока нет. Говорит Москва

