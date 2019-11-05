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Лишь 60% выпускников работает по специальности по окончании вуза - глава Минобрнауки РФ

22:00 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% выпускников вузов устраивается на работу по специальности, в этой связи необходимо сконцентрировать внимание на увеличении доли трудоустроенных по профессии выпускников, заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на заседании Совета при президенте по русскому языку.

"Важно не только, сколько мы принимаем, но и сколько потом устраивается по своему направлению, а это практически 60%", - сказал министр.

По его словам, "здесь нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы трудоустройство обучившегося по этой специальности выпускника стало в центре внимания и в университете, и у руководителей регионов, и у руководителей муниципалитетов".

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