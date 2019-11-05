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На торги выставят водительское удостоверение Брежнева

22:40 05.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на торги. Они состоятся в Москве 14 ноября.

Начальная цена 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». Лот включает в себя два документа: водительские права под номером 000077 и талон предупреждений под номером 670077, на нём отсутствуют проколы, которые делали за нарушение водителем правил дорожного движения. 

Оба документа заламинированы и выданы бывшему генсеку СССР 10 декабря 1976 года. Они хранились на даче Леонида Брежнева.  Говорит Москва

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