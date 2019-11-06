В Таджикистане вооруженная группа совершила нападение на погранпункт

09:00

Вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы. В ходе спецоперации уничтожены 15 преступников, ещё пятеро задержаны, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.«В ночь вооружённая группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», что на границе с Узбекистаном, в 60 км западнее Душанбе», — цитирует представителя пресс-службы управления погранвойск РИА Новости.

В ходе перестрелки погибли двое — солдат пограничных войск Таджикистана и милиционер. RT