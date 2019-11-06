В местах лишения свободы могут начать глушить сотовую связь
09:05 06.11.2019 Источник: РБК
Коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с поручениями. В частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором было поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
РБК направил вопросы относительно инициативы в МВД, ФСИН и ФСБ. Информацию о том, что подобная мера по борьбе с ИТ-преступлениями, а также ряд других сейчас обсуждается, РБК подтвердил представитель компании Group-IB, которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями.
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