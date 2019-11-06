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НОВОСТИ

Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"

09:20 06.11.2019 Источник: Lenta.ru

Международная группа ученых из 153 стран, включая Россию, заявила, что, если не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа людьми, то человечество неизбежно постигнут «неописуемые страдания». Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Документ, который подписали 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки, предупреждает о значительном влиянии человека на биосферу. Выводы исследователей основаны на данных, охватывающих 40 лет наблюдений и включающих такие параметры, как температура поверхности, использование энергии, темпы обезлесения, массу полярных льдов, выбросы углерода, рост народонаселения.

Авторы заявления считают, что, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив о чрезвычайной климатической ситуации, а также наметить действия для смягчения последствий. По словам Уильяма Риппла (William Ripple), профессора экологии при Университете штата Орегон, изменение климата происходит быстрее, чем ожидали многие специалисты, и люди пока не в состоянии справиться с этим кризисом.

Исследователи советуют заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы загрязнителей (такие как метан, гидрофторуглероды, сажа), восстановить лесные экосистемы, употреблять меньше продуктов животного происхождения, уменьшить пищевые отходы (выбрасывается одна треть продуктов питания), стабилизировать рост населения (численность населения ежедневно увеличивается на 200 тысяч человек в день).  Lenta.Ru

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