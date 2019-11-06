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НОВОСТИ

Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Ливию - NYT

09:32 06.11.2019

За последние полтора месяца 200 наемников «связанной с Кремлем» ЧВК «Вагнер», прибыли в Ливию, где участвуют в вооруженном конфликте. Причем «российские снайперы» используют то же оружие, что и на Донбассе и в Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности. 

По словам ливийских врачей, нынешние ранения, полученные после обстрела, не оставляют широких открытых ран и также нет выходного отверстия. 

По утверждению авторов материала, бойцы приехали в Ливию в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

Отметим, что Минобороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» информацию NYT не прокомментировали.  znak.com

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