Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Ливию - NYT
09:32 06.11.2019
За последние полтора месяца 200 наемников «связанной с Кремлем» ЧВК «Вагнер», прибыли в Ливию, где участвуют в вооруженном конфликте. Причем «российские снайперы» используют то же оружие, что и на Донбассе и в Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности.
По словам ливийских врачей, нынешние ранения, полученные после обстрела, не оставляют широких открытых ран и также нет выходного отверстия.
По утверждению авторов материала, бойцы приехали в Ливию в рамках «широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».
Отметим, что Минобороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» информацию NYT не прокомментировали. znak.com
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