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НОВОСТИ

В Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

10:00 06.11.2019 Источник: РБК

Сербия не будет закупать у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку у Белграда нет на это денег. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

По его словам, когда у страны есть подобное оружие, то никто не осмелится ее атаковать. «Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег», — заявил он, уточнив, что огромное количество денег из бюджета уходит на строительство автомагистралей.

Как отметил Вучич, сербская армия все равно будет укрепляться посредством закупки вооружений, потому что государство со всех сторон окружено НАТО. Кроме того, он указал на то, что это необходимо и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово.  РБК

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