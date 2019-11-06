Ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше - исследование
10:05 06.11.2019 Источник: Известия
Что касается дополнительного дня отдыха, большинство опрошенных высказались за пятницу, четверть — за понедельник, а еще 14% предпочли бы выходной в среду.
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