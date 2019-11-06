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НОВОСТИ

Ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше - исследование

10:05 06.11.2019 Источник: Известия

Почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

Что касается дополнительного дня отдыха, большинство опрошенных высказались за пятницу, четверть — за понедельник, а еще 14% предпочли бы выходной в среду.

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