Исследование показало, что около 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

10:20 Источник: Ведомости

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно. По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в докладе.

Среди тех, кто более всех не хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию – 69%, а в 2017 г. было 56%; олигархов и большой бизнес – рост с 52 до 67%, президента Владимира Путина и его окружение – 25% против 15% в 2017 г.