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НОВОСТИ

В Сирии забросали камнями российский и турецкий патруль

09:32 06.11.2019 Источник: Lenta.ru

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням. Как добавляет Reuters, в одной из деревень им удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.

5 ноября Россия и Турция начали второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кубани. Отмечается, что в патрулировании участвуют около 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kirpi.

1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы. Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, в которой Турция проводила военную операцию против курдских формирований.  Lenta.Ru

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