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НОВОСТИ

Новым вице-спикером Совфеда стал Николай Журавлев

11:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду утвердил на пост вице-спикера палаты главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева. Он займет место вице-спикера Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни.

Кандидатуру Журавлева на пост вице-спикера палаты ранее поддержали на Совете верхней палаты, куда входит руководство СФ и главы комитетов.

Журавлев на посту вице-спикера будет отвечать за работу в сфере финансов и бюджетную политику.

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