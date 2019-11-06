Новым вице-спикером Совфеда стал Николай Журавлев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду утвердил на пост вице-спикера палаты главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева. Он займет место вице-спикера Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни.

Кандидатуру Журавлева на пост вице-спикера палаты ранее поддержали на Совете верхней палаты, куда входит руководство СФ и главы комитетов.



Журавлев на посту вице-спикера будет отвечать за работу в сфере финансов и бюджетную политику.

