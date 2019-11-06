В корпорации "Иркут" прокомментировали историю про "Убить всех человеков"
11:05 06.11.2019 Источник: Газета.Ru
В авиастроительной корпорации «Иркут» прокомментировали документ, фотография которого несколько дней циркулирует в интернете и касается необычного замечания, которое было сделано при приемке нового самолета Як-130. В письме 2015 года, отправленном с Иркутского авиазавода гендиректору петербургского ОКБ «Электроавтоматика», якобы говорилось о странной безымянной кнопке, при нажатии на которую на экране пульта высвечивалась надпись «СЛАВА РОБОТАМ! УБИТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ».
В корпорации «Газете.Ru» подтвердили, что документ подлинный, случай этот действительно имел место в 2015 году, и замечание было быстро исправлено «Электроавтоматикой». Некорректная надпись была выявлена на Иркутском заводе в ходе тестирования совместно с представителем «Электроавтоматики». Пульт управления индикации самолета Як-130 (ПУИ-130) предназначен для управления самолетом на этапе предполетной подготовки и управления отдельных систем в полете.
«Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку, и был уволен по собственному желанию», — отметил источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.
НОВОСТИ
- 11:32 06.11.2019
- Затонувшая век назад баржа приближается к Ниагарскому водопаду
- 11:20 06.11.2019
- Запад испытывает тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии - WSJ
- 11:00 06.11.2019
- Новым вице-спикером Совфеда стал Николай Журавлев
- 10:20 06.11.2019
- Исследование показало, что около 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
- 10:05 06.11.2019
- Ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше - исследование
- 10:00 06.11.2019
- В Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
- 09:32 06.11.2019
- В Сирии забросали камнями российский и турецкий патруль
- 09:32 06.11.2019
- Бойцы ЧВК "Вагнер" прибыли в Ливию - NYT
- 09:20 06.11.2019
- Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
- 09:05 06.11.2019
- В местах лишения свободы могут начать глушить сотовую связь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать