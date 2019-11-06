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В корпорации "Иркут" прокомментировали историю про "Убить всех человеков"

11:05 06.11.2019 Источник: Газета.Ru

В авиастроительной корпорации «Иркут» прокомментировали документ, фотография которого несколько дней циркулирует в интернете и касается необычного замечания, которое было сделано при приемке нового самолета Як-130. В письме 2015 года, отправленном с Иркутского авиазавода гендиректору петербургского ОКБ «Электроавтоматика», якобы говорилось о странной безымянной кнопке, при нажатии на которую на экране пульта высвечивалась надпись «СЛАВА РОБОТАМ! УБИТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ».

В корпорации «Газете.Ru» подтвердили, что документ подлинный, случай этот действительно имел место в 2015 году, и замечание было быстро исправлено «Электроавтоматикой». Некорректная надпись была выявлена на Иркутском заводе в ходе тестирования совместно с представителем «Электроавтоматики». Пульт управления индикации самолета Як-130 (ПУИ-130) предназначен для управления самолетом на этапе предполетной подготовки и управления отдельных систем в полете.

«Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку, и был уволен по собственному желанию», — отметил источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.

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