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Запад испытывает тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии - WSJ

11:20 06.11.2019 Источник: Газета.Ru

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Европы. Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.

При этом на Западе считают, что нужно «налаживать осторожные контакты с Минском».

Так, глава МИД Польши Польши Яцек Чапутович выразил опасение, что Россия, вероятно, предпримет попытки вынудить Белоруссию объединиться.

По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.

В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ.  Газета.Ru

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