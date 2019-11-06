Запад испытывает тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии - WSJ

11:20 Источник: Газета.Ru

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Европы. Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.

При этом на Западе считают, что нужно «налаживать осторожные контакты с Минском».



Так, глава МИД Польши Польши Яцек Чапутович выразил опасение, что Россия, вероятно, предпримет попытки вынудить Белоруссию объединиться.



По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.



В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ. Газета.Ru

