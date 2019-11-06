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Затонувшая век назад баржа приближается к Ниагарскому водопаду

11:32 06.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Затонувшая 101 год назад грунтоотвозная баржа (она же шаланда, или плашкоут) сдвинулась с места и вплотную приближается к Ниагарскому водопаду с канадской стороны.

В 1918 году баржа оторвалась от буксира в полутора километрах вверх по течению от водопада на реке Ниагара. Когда это произошло, находившиеся на борту Густав Лофтберг и Джеймс Харрис сразу поняли, что приближаются к водопаду.

Они решили открыть люки на дне судна, чтобы заполнить трюм водой и сделать его тяжелее, им также удалось направить баржу на камни, где она и застряла, проведя больше века в 500 метрах от обрыва. Матросы были спасены на следующее утро.

В конце октября 2019 года на эту местность обрушился мощный шторм, с сильнейшими ветрами и дождем. Впервые за век баржа сдвинулась с места и вновь направилась в сторону водопада, продвинувшись на 50 метров, пока снова не налетела на подводные камни и не застряла.

Если баржа все-таки со временем сползет в водопад, от нее вряд ли что-то останется, так как за век она основательно проржавела. Проблема в том, что на озере, куда впадает водопад, обычно много туристов на прогулочных катерах. Власти говорят, что предупредят всех, если заметят, что баржа вновь приближается к водопаду.  Русская служба Би-би-си

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