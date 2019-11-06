Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным

12:05 Источник: Эхо Москвы

Британский премьер Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов с Иосифом Сталиным. В своей колонке в газете «The Daily Telegraph» он написал, что активисты партии во главе с Джереми Корбином «делают вид, что их ненависть направлена на определенных миллиардеров, при этом они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков».

Статья Джонсона опубликована в день официального начала всеобщей избирательной кампании. Эхо Москвы