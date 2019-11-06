Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
12:05 06.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Британский премьер Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов с Иосифом Сталиным. В своей колонке в газете «The Daily Telegraph» он написал, что активисты партии во главе с Джереми Корбином «делают вид, что их ненависть направлена на определенных миллиардеров, при этом они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков».
Статья Джонсона опубликована в день официального начала всеобщей избирательной кампании. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:20 06.11.2019
- Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку
- 13:05 06.11.2019
- США призвали быть реалистичнее и признать Крым российским - NI
- 13:00 06.11.2019
- Законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков возвращен авторам
- 12:32 06.11.2019
- Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершили боевики ИГ
- 12:20 06.11.2019
- Зюганов назвал "гробокопательством" предложение захоронить тело Ленина
- 12:00 06.11.2019
- Индия направит своих военных на парад в Москве в честь 75-летия Победы
- 11:32 06.11.2019
- Затонувшая век назад баржа приближается к Ниагарскому водопаду
- 11:20 06.11.2019
- Запад испытывает тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии - WSJ
- 11:05 06.11.2019
- В корпорации "Иркут" прокомментировали историю про "Убить всех человеков"
- 11:00 06.11.2019
- Новым вице-спикером Совфеда стал Николай Журавлев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать