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Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным

12:05 06.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Британский премьер Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов с Иосифом Сталиным. В своей колонке в газете «The Daily Telegraph» он написал, что активисты партии во главе с Джереми Корбином «делают вид, что их ненависть направлена на определенных миллиардеров, при этом они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков». 

Статья Джонсона опубликована в день официального начала всеобщей избирательной кампании.  Эхо Москвы

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