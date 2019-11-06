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Зюганов назвал "гробокопательством" предложение захоронить тело Ленина

12:20 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов резко раскритиковал предложение захоронить тело основателя советского государства, председателя Совнаркома и лидера партии большевиков Владимира Ленина.

"Сегодня я официально обязан как руководитель партии… ответить тем, кто накануне праздников лезет с грязной своей рожей в нетрезвом виде раскапывать светлые могилы красного некрополя. Никому это не дозволено, это решение принято съездом (Советов СССР), решение принято высшими органами и одобрено всем советским народом", - сказал Зюганов журналистам в среду. Как сообщали СМИ, депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с предложением организовать похороны Ленина.

Лидер коммунистов охарактеризовал авторов подобных идей как провокаторов. "Что вы будете, гробокопательством заниматься? Эти мерзавцы перед праздником в душу плюют всем людям", - возмутился он.

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