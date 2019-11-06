Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершили боевики ИГ
12:32 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лица, совершившие нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско- узбекской границе, были боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ), они проникли туда со стороны Афганистана. Об этом в среду сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
"Они (нападавшие - прим. ТАСС) перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что вооруженная группа из 20 человек совершила нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе.
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