Законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков возвращен авторам

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду принял решение вернуть авторам - депутатам от фракции "Справедливая Россия" - законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков.

Согласно материалам, розданным на заседании комитета, законопроект возвращен авторам из-за отсутствия обязательных официальных отзывов правительства и Верховного суда.



Инициатива предполагает наказание за пропаганду наркотических средств в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием интернета - до семи лет лишения свободы. Сейчас за подобные действия предусмотрена только административная ответственность. Также проектом предлагаются альтернативные санкции - штрафы до миллиона рублей.



28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

