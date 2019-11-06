Законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков возвращен авторам
13:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду принял решение вернуть авторам - депутатам от фракции "Справедливая Россия" - законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков.
Согласно материалам, розданным на заседании комитета, законопроект возвращен авторам из-за отсутствия обязательных официальных отзывов правительства и Верховного суда.
Инициатива предполагает наказание за пропаганду наркотических средств в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием интернета - до семи лет лишения свободы. Сейчас за подобные действия предусмотрена только административная ответственность. Также проектом предлагаются альтернативные санкции - штрафы до миллиона рублей.
28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
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